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    Президент России прибыл с государственным визитом в Турцию

    В ходе визита будут обсуждаться проблемы Сирии и военно-технического сотрудничества двух стран

    Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/  Президент России Владимир Путин  прибыл в Турцию с государственным визитом. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, в Анкаре его ждут переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которых будут, в частности, обсуждаться проблемы Сирии и военно-технического сотрудничества двух стран.

    Путин и Эрдоган проведут пятое заседание Совета сотрудничества высшего уровня. Заседания проходят ежегодно поочередно в РФ и Турции.

    По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, в ходе визита планируется заключить десять новых соглашений, в том числе в сфере экономики, энергетики, сотрудничества в области юстиции.

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