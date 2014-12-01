Президент России прибыл с государственным визитом в Турцию

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин прибыл в Турцию с государственным визитом. Как сообщает Report со ссылкой на ИТАР-ТАСС, в Анкаре его ждут переговоры с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, во время которых будут, в частности, обсуждаться проблемы Сирии и военно-технического сотрудничества двух стран.

Путин и Эрдоган проведут пятое заседание Совета сотрудничества высшего уровня. Заседания проходят ежегодно поочередно в РФ и Турции.

По словам помощника российского президента Юрия Ушакова, в ходе визита планируется заключить десять новых соглашений, в том числе в сфере экономики, энергетики, сотрудничества в области юстиции.