Президент России посетит Казахстан с государственным визитом

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин посетит Казахстан 15-16 октября, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля.
15 октября в Астане намечены мероприятия в рамках государственного визита российского лидера. Это высший в дипломатической практике статус визита.
"На переговорах на высшем уровне планируется обсудить перспективы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, включая реализацию крупных проектов в сферах энергетики, транспорта, исследований космоса и промышленной кооперации", - отметили в Кремле.
Ожидается также обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в интеграционных объединениях, прежде всего в контексте деятельности Евразийского экономического союза. "Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев затронут ключевые проблемы региональной и международной повестки дня", - подчеркивается в сообщении.
По итогам визита предполагается подписание ряда двусторонних документов.
16 октября Путин примет участие в очередных заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
Sədrəddin İsmayılovАвтор новости
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