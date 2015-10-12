Президент России посетит Казахстан с государственным визитом

Баку. 12 октября. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин посетит Казахстан 15-16 октября, сообщает Report со ссылкой на пресс-службу Кремля.

15 октября в Астане намечены мероприятия в рамках государственного визита российского лидера. Это высший в дипломатической практике статус визита.

"На переговорах на высшем уровне планируется обсудить перспективы торгово-экономического и инвестиционного взаимодействия, включая реализацию крупных проектов в сферах энергетики, транспорта, исследований космоса и промышленной кооперации", - отметили в Кремле.

Ожидается также обмен мнениями по актуальным вопросам сотрудничества в интеграционных объединениях, прежде всего в контексте деятельности Евразийского экономического союза. "Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев затронут ключевые проблемы региональной и международной повестки дня", - подчеркивается в сообщении.

По итогам визита предполагается подписание ряда двусторонних документов.

16 октября Путин примет участие в очередных заседаниях Совета глав государств СНГ и Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).