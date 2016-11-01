Президент РФ поручил разработать стратегию морских портов в Каспиийском бассейне

Баку. 1 ноября. REPORT.AZ/ Президент РФ Владимир Путин поручил разработать стратегию развития российских морских портов в Каспийском бассейне и подходов к ним.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится на сайте Кремля.

Перечень поручений утвержден по итогам совещания с членами правительства, состоявшегося 12 октября текущего года, и адресован правительству РФ.

"Разработать совместно с заинтересованными организациями стратегию развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним исходя из объёма грузопотоков через данные порты, подтвержденного заинтересованными грузоотправителями, и анализа стоимости перевозки грузов через данные порты по сравнению с перевозкой по существующим транспортным маршрутам и утвердить эту стратегию", - говорится на сайте Кремля.

Ответственным за выполнение поручения выступает председатель правительства РФ Дмитрий Медведев. Сроком исполнения указано 1 марта 2017 года.