Президент России подписал указ против анонимности в сети

Баку. 11 мая. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин подписал указ против анонимности в сети и урегулировании похожих на СМИ сервисов. Как сообщает Report, это следует из "Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы", опубликованной на сайте президента России.

В течение полугода правительству предстоит заняться поддержкой традиционных СМИ и урегулированием похожих на них сервисов. В данном случае речь идет о новостных агрегаторах, социальных сетях, интернет-телевидении, мессенджерах, а также "сайтах в сети интернет".

Кроме того, в тексте документа предлагается принять меры, исключающие анонимность пользователей сети и их "безответственность и безнаказанность".

Отмечается, что к 1 октября 2017 года чиновники должны разработать ряд мер, которые позволят государственным органам перейти на российские средства шифрования, а также создать систему защиты российской инфраструктуры от кибератак.