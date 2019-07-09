Президент России не считает нужным вводить санкции против Грузии

Президент России Владимир Путин заявил, что не считает нужным вводить санкции против Грузии из уважения к грузинскому народу.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

По его словам, антироссийские настроения в стране раздуваются людьми, которые не знают истории и в конечном итоге наносят вред Грузии.

Кроме того, президент России считает, что "много чести" возбуждать уголовное дело против грузинского журналиста Георгия Габунии, оскорбившего его. Такое мнение он высказал, комментируя инициативу российских парламентариев. "Много чести - возбуждать против таких уголовные дела, - сказал Путин. - Пусть вещает дальше".