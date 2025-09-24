Президент России назначил Гуцан генпрокурором
24 сентября, 2025
- 12:36
Президент России Владимир Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором страны.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он подписал соответствующий указ.
Гуцан с 2007 по 2018 годы занимал пост заместителя генпрокурора РФ. С 2018 года являлся полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.
