    Президент России назначил Гуцан генпрокурором

    В регионе
    • 24 сентября, 2025
    • 12:36
    Президент России назначил Гуцан генпрокурором

    Президент России Владимир Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором страны.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он подписал соответствующий указ.

    Гуцан с 2007 по 2018 годы занимал пост заместителя генпрокурора РФ. С 2018 года являлся полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.

    Россия Владимир Путин генпрокурор Александр Гуцан
