Президент России назначил Гуцан генпрокурором

Президент России Владимир Путин назначил Александра Гуцана генпрокурором страны.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом он подписал соответствующий указ.

Гуцан с 2007 по 2018 годы занимал пост заместителя генпрокурора РФ. С 2018 года являлся полномочным представителем президента РФ в Северо-Западном федеральном округе.