Президент России: "Цветные технологии" опасно применять в общественной жизни страны

Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин рассказал об опасности применения "цветных технологий" в российской общественной жизни.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, эту тему глава РФ затронул во время заседания коллегии в министерстве внутренних дел.

"Действия экстремистов становятся все более изощренными. Сталкиваемся мы и с попытками использовать так называемые цветные технологии - от организации незаконных уличных акций до открытой пропаганды вражды и ненависти в социальных сетях", - заявил президент. Говоря об экстремизме, президент назвал его "ядом воинствующего национализма".