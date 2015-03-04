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    Президент России: "Цветные технологии" опасно применять в общественной жизни страны

    Путин назвал экстремизм ядом воинствующего национализма

    Баку. 4 марта. REPORT.AZ/ Президент России Владимир Путин рассказал об опасности применения "цветных технологий" в российской общественной жизни. 

    Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, эту тему глава РФ затронул во время заседания коллегии в министерстве внутренних дел. 

    "Действия экстремистов становятся все более изощренными. Сталкиваемся мы и с попытками использовать так называемые цветные технологии - от организации незаконных уличных акций до открытой пропаганды вражды и ненависти в социальных сетях", - заявил президент. Говоря об экстремизме, президент назвал его "ядом воинствующего национализма".

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