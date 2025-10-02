Президент РФ: Трамп - комфортный собеседник, хоть и любит эпатаж

Президент РФ Владимир Путин назвал своего американского коллегу Дональда Трампа комфортным собеседником, который умеет слушать и слышать, хотя и любит иногда эпатировать.

Как передает Report, об этом Путин заявил на пленарной сессии Международного дискуссионного клуба "Валдай", вспоминая встречу с президентом США на Аляске 15 августа.

"На мой взгляд, президент Трамп, а мы с ним знакомы давно. Он так любит и эпатировать немножко, мы все это видим, во всем мире это видят, но он, в принципе, такой человек, который умеет слушать, как ни странно, слушает, слышит, реагирует, то есть, в принципе, он такой комфортный собеседник", - сказал он.

Путин отметил, что обсуждал с Трампом возможности разрешения российско-украинского конфликта, а также затронул и повестку отношений Москвы и Вашингтона. "Все-таки, так или иначе речь, хоть и поверхностно, шла и о восстановлении российско-американских отношений, которые находятся не только в тупике, но и на самом низком уровне за все времена, которые можно только припомнить", - сказал российский лидер.

Напомним, что 15 августа в Анкоридже (штат Аляска) состоялись переговоры Путина и Трампа. Встреча лидеров прошла на военной базе Элмендорф-Ричардсон. Переговоры президентов в узком составе в формате "три на три" продолжались 2 часа 45 минут.