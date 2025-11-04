Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    04 ноября, 2025
    22:57
    Президент РФ сообщил о разработке новых крылатых ракет с ядерными двигателями

    Россия ведет работу над новым поколением крылатых ракет с ядерными двигателями - в перспективе они станут гиперзвуковыми.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии награждения разработчиков "Буревестника" и "Посейдона".

    Глава государства обратил внимание на мощные сверхмалые ядерные реакторы "Буревестника". Запуск в работу измеряется секундами, тогда как для обычных реакторов требуются часы и даже сутки.

    "На основе подобных энергетических установок уже создается новое поколение типов вооружений. Больше того, началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями. Их скорость более чем втрое превысит скорость звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми", - сказал российский лидер.

    Путин также отметил преимущества "Буревестника" и "Посейдона", ядерные установки которых могут использоваться в том числе и для добычи полезных ископаемых в экстремальных условиях, а электронно-компонентная база - при создании суперкомпьютеров.

    "Малые габариты, вес и объем созданных ядерных установок, их безопасность и надежность позволяют гибко использовать их в создании источников энергии для добычи полезных ископаемых в труднодоступных районах, включая арктический шельф. Что касается компонентной базы, электронной "начинки" "Буревестника" и "Посейдона", то они будут применяться при создании мощных компьютеров, при развитии цифровой инфраструктуры, систем управления и связи", - отметил он.

