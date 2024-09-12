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Президент РФ встретился с главой МИД КНР

Президент РФ встретился с главой МИД КНР Президент Россия Владимир Путин в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом встретился с главой МИД Китая Ван И.
В регионе
12 сентября 2024 г. 13:56
Президент РФ встретился с главой МИД КНР

Президент Россия Владимир Путин в Константиновском дворце под Санкт-Петербургом встретился с главой МИД Китая Ван И.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

"Россия и КНР отстаивают принципы справедливого миропорядка, их поддерживают и страны Глобального Юга - мирового большинства", - заявил Путин.

В свою очередь, глава МИД Китая сообщил, что председатель Си Цзиньпин примет приглашение на саммит БРИКС, который пройдет в Казани в октябре.

Ранее сообщалось о том, что Путин в Петербурге принял участие во встрече высоких представителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, которая проходит с 10 по 12 сентября.

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Версия на английском языке Putin meets with Chinese Foreign Minister Wang Yi

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