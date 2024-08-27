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Президент РФ поручил провести научный анализ для предотвращения обмеления Каспия

Президент РФ поручил провести научный анализ для предотвращения обмеления Каспия Президент РФ Владимир Путин поручил провести научный анализ для последующего предотвращения обмеления Каспия.
В регионе
27 августа 2024 г. 15:29
Президент РФ поручил провести научный анализ для предотвращения обмеления Каспия

Президент РФ Владимир Путин поручил провести научный анализ для последующего предотвращения обмеления Каспия.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, эту тему он затронул на встрече с губернатором Астраханской области Игорем Бабушкиным.

При этом глава государства отметил, что обсуждал эту тему с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

"Недавно был в Азербайджане. Наш коллега, президент Азербайджана обратил внимание на то, что Каспий мелеет", - сказал Путин, отметив, что Ильхам Алиев очень тепло отзывался о взаимодействии с Астраханской областью.

"У меня к вам просьба - я, конечно, поручу это правительству, - но вы подготовьте и направьте на мое имя соответствующее обращение с просьбой провести такой научный анализ происходящих в регионе Волги и Каспийского моря событий с тем, чтобы понять, что в ближайшее время необходимо сделать, предпринять для того, чтобы помочь Каспию", - поручил Путин.

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Версия на азербайджанском языке Putin Xəzərin problemlərinin araşdırılması üçün elmi təhlil aparılmasını tapşırıb

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