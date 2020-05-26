Президент: Парламентские выборы в Грузии не будут отложены

Несмотря на объявление в Грузии режима чрезвычайной ситуации, принципы демократии не были нарушены ни на одном этапе.

Как сообщает грузинское бюро Report, об этом заявила президент Грузии Саломе Зурабишвили во время выступления на мероприятии, посвященном Дню независимости на военной базе Вазиани.

По ее словам, чрезвычайная ситуация была своевременно устранена: "Поэтому проведение выборов и принятие конституционных изменений не будет затягиваться".

Отметим, что парламентские выборы в соседней стране назначены на 31 октября этого года.