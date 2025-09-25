Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    • 25 сентября, 2025
    • 21:13
    Президент: Мы играем стратегическую роль в соединении Каспийского региона с международными рынками

    Энергетическая безопасность неразрывно связана с обеспечением мира, региональными коммуникациями и экономическим развитием. Азербайджан продолжает играть активную роль в продвижении этих целей на глобальном уровне.

    Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

    "Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и незаменимый партнер в обеспечении энергетической безопасности многих стран. Мы играем стратегическую роль в соединении Каспийского региона с международными рынками посредством диверсифицированной сети нефте- и газопроводов", - подчеркнул глава государства.

    Президент Ильхам Алиев 80-я сессия Генассамблеи ООН
    Prezident: Xəzər regionunun beynəlxalq bazarlara birləşdirilməsində strateji rol oynayırıq
    President: We play a strategic role in connecting the Caspian region with international markets

