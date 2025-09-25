Президент: Мы играем стратегическую роль в соединении Каспийского региона с международными рынками
В регионе
- 25 сентября, 2025
- 21:13
Энергетическая безопасность неразрывно связана с обеспечением мира, региональными коммуникациями и экономическим развитием. Азербайджан продолжает играть активную роль в продвижении этих целей на глобальном уровне.
Как сообщает Report, об этом сказал президент Азербайджана Ильхам Алиев в выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
"Азербайджан зарекомендовал себя как надежный и незаменимый партнер в обеспечении энергетической безопасности многих стран. Мы играем стратегическую роль в соединении Каспийского региона с международными рынками посредством диверсифицированной сети нефте- и газопроводов", - подчеркнул глава государства.
