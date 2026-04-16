Президент Монголии посетит Казахстан на следующей неделе

Президент Монголии Ухнаагийн Хурэлсух посетит Казахстан на следующей неделе.

Как передает Report со ссылкой на Акорду, об этом президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил в ходе церемонии вручения верительных грамот послами ряда государств, в том числе Монголии.

"Уверен, в Казахстане имеются самые широкие возможности для продвижения интересов ваших стран. Следующая неделя обещает быть весьма насыщенной, поскольку мы ожидаем визит президента Монголии. Затем в Астане состоятся Региональный экологический саммит под эгидой ООН и заседание Совета глав государств Международного фонда по спасению Арала", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

Он также подчеркнул, что Астана придерживается миролюбивой и сбалансированной внешней политики, направленной на укрепление взаимовыгодного сотрудничества со всеми государствами.