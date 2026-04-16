Сказка, шопинг, шоу и адреналин: чем удивляет The Land of Legends

"Кто проживает на дне океана? Губка Боб Квадратные Штаны!"

Строчку из этой песенки сегодня без запинки продолжат и дети, и взрослые. Герои, созданные Nickelodeon еще в конце 1990-х, давно вышли за пределы экрана и стали частью поп-культуры нескольких поколений. Но далеко не все знают, что всего в нескольких часах лета из Баку существует место, где мир Губки Боба, Черепашек-ниндзя, Щенячьего патруля, Star Trek, Маши и Медведя и других любимых франшиз буквально оживает.

Речь о The Land of Legends – масштабном курортно-развлекательном комплексе в Анталье (Турция), который превращает семейный отдых в настоящее приключение. Это не просто курорт и не просто парк развлечений. Это целая вселенная, где под одной крышей, 365 дней в году, соединены пятизвездочный комфорт, тематические отели, аттракционы, шопинг, гастрономия и яркие шоу.

Комплекс расположен примерно в 27 километрах от аэропорта Антальи и в 30 километрах от центра города, однако, оказавшись здесь, быстро понимаешь: выезжать за его пределы вовсе не обязательно. Все необходимое для отдыха любого формата уже собрано в одном месте.

Главное очарование The Land of Legends – в его универсальности. Это место, где дети чувствуют себя героями любимых историй, а взрослые получают редкую привилегию снова испытать тот самый восторг, который обычно остается где-то в глубине памяти. При этом не жертвуя комфортом.

Сердце гостиничной части комплекса – два пятизвездочных отеля: Nickelodeon Hotels & Resorts Antalya и Kingdom Hotel. Оба предлагают высокий уровень сервиса, но делают это в совершенно разных стилях.

Nickelodeon Hotels & Resorts Antalya, открывшийся в 2025 году, - это праздник с первых секунд. Уже в лобби становится понятно, что перед тобой не просто отель, а тщательно выстроенный мир впечатлений. Гостей встречает атмосфера праздника: приветливый персонал, фигуры персонажей, смелый дизайн, сладкие угощения, артисты, мимы и маскоты, которые появляются в общих зонах и превращают ожидание регистрации в развлечение.

Все 238 номеров этого отеля оформлены по мотивам известных франшиз Nickelodeon. Гости могут оказаться в джунглях Доры-путешественницы, мире приключений Щенячьего патруля, в подводном мире Губки Боба, на космическом корабле Star Trek или в логове Черепашек-ниндзя под Манхэттеном. Каждый номер здесь – отдельная вселенная.

При этом гостям доступны не только стандартные варианты размещения, но и семейные люксы, а также впечатляющие сьюты - Star Trek Iconic Suite и Legendary Nick Suite с игровой комнатой и приватной зоной отдыха.

В Nickelodeon Hotels & Resorts Antalya круглый год доступны подогреваемые взрослые и детские бассейны, аквабашня и водные аттракционы. Инфраструктура включает удостоенный наград Anjana Spa, где также есть турецкая баня с мотивами из Губки Боба, фитнес-зал и яркие дизайнерские пространства. Отель расположен настолько близко к Тематическому парку, что из номеров можно видеть аттракционы и даже услышать веселье – граница между проживанием и развлечением здесь практически стирается.

Концепция Full Board+ в отеле Nickelodeon делает отдых особенно удобным. Завтраки, обеды и ужины в формате шведского стола проходят в главном ресторане Le Spatula, названном в честь знаменитой разумной лопатки из мира Губки Боба. Ассортимент здесь впечатляет не только разнообразием горячих и холодных блюд, супов и закусок, но и десертами, мороженым и общей подачей, рассчитанной на гостей всех возрастов.

Отдельное место занимает Nickelodeon All-Star Café, где проходят яркие завтраки с участием персонажей: это не просто прием пищи, а настоящее интерактивное шоу с танцами, играми и зарядом хорошего настроения на весь день. В течение дня работают Lobby Bar, Snick Lounge и Rainforest Juice Bar, а мини-бар в номере пополняется ежедневно.

Для детей в отеле предусмотрен Club Nick с развивающими и игровыми активностями, включая рисование и гончарное дело, а также зона Arcade Games с современными игровыми автоматами и PlayStation. Более того, здесь есть и бесплатные курсы программирования для детей, которые проводят опытные специалисты. Все это позволяет родителям спокойно посвятить время себе - сходить в спа, на шопинг или просто отдохнуть у бассейна, зная, что ребенок занят с пользой и интересом.

Совсем другую, но не менее яркую атмосферу предлагает Kingdom Hotel – первый детский отель в Турции. Он оформлен как сказочный средневековый замок, в котором дети становятся королями и королевами собственного королевства. Уже при входе гостей встречает величественная архитектура, яркие интерьеры, сладкие комплименты, анимационные экраны в фойе и множество деталей, рассчитанных на то, чтобы удивлять с первых минут. Даже путь к лифту здесь превращается в развлечение благодаря кривым зеркалам, возле которых гости неизменно задерживаются, смеются и фотографируются.

В Kingdom Hotel 401 номер различных категорий - от Deluxe и смежных Deluxe до люксов и сьюта Kingdom. Номера яркие, красочные, с индивидуальным дизайном мультяшного королевства, а в каждом установлена PlayStation 4, телевизоры поддерживают режим разделенного экрана для совместных игр, мини-бар пополняется ежедневно, а гостей ждут сладости и фрукты в качестве комплимента.

При этом отель учитывает комфорт всех категорий путешественников: здесь есть и номера для людей с ограниченными физическими возможностями. А на верхних этажах из некоторых номеров можно даже наблюдать за жизнью дельфинов в Dolphin Land.

Концепция All In Stay в Kingdom Hotel предусматривает насыщенное питание и продуманную инфраструктуру в течение всего дня. В главном ресторане Eternia сервируются завтрак, обед и ужин в формате шведского стола. Особенность ресторана – отдельная детская зона с собственным богатым буфетом, где маленькие гости могут сами выбирать блюда и чувствовать себя по-настоящему самостоятельными. Во время завтрака детей развлекают маскоты Маши и Медведя, а взрослые получают редкую роскошь спокойного отдыха в красивой обстановке.

Дополняют инфраструктуру Terrace Bar, Tropical Bar, Vista Cafe, La Plancha Bar, Ice Point Cafe, Shaky Cool, круглосуточный The Legends Pub с французскими нотами в интерьере и Nyssa Bar, рассчитанный на маленьких гостей.

Как и в Nickelodeon Hotels & Resorts Antalya, здесь большое внимание уделено детскому досугу. В Kingdom Club в тематике "Маши и Медведя" доступны различные активности, включая роспись лиц, гончарные мастерские, рисование и детские дискотеки. Для детей и взрослых доступна также зона Arcade Games с игровыми автоматами, симуляторами гонок и PlayStation.

Объединяющее преимущество обоих отелей - бесплатный и неограниченный доступ в Тематический парк The Land of Legends, а также возможность посещать пляжную зону Rixos Premium Belek. Таким образом гости могут совместить насыщенную атмосферу тематического курорта с классическим морским отдыхом в одном из самых престижных отелей региона.

Тематический парк по праву называют эмоциональным сердцем комплекса. Здесь более 40 водных горок, свыше 35 аттракционов, более 30 точек питания, бассейны, зоны отдыха и несколько тематических пространств, рассчитанных на разный возраст и темперамент.

Adventure Land обращен к тем, кто ищет адреналин, Aqua Land - к семейным водным развлечениям, а Tropic Lagoon - к ярким аттракционам и подогреваемым бассейнам.

Одной из главных легенд парка остается Hyper Coaster - стальная американская горка высотой 62 метра, разгоняющаяся до 115 км/ч. Она удерживает мировой рекорд по высоте мертвой петли - 58 метров - и вошла в Книгу рекордов Гиннесса. Не меньшей любовью гостей пользуются Typhoon Coaster длиной 525 метров, а Turtle Coaster протяженностью 457 метров.

Отдельной жемчужиной парка стала Nickelodeon Land - это не просто детская зона, а три самостоятельных мира: SpongeBob, PAW Patrol и Star Trek. Здесь можно попасть в Bikini Bottom, встретиться с командой Щенячьего патруля или отправиться в 5D-путешествие на легендарном шаттле вселенной Star Trek - Aurora.

Рядом находится Masha and The Bear Land of Laughter, красочное пространство, где можно отправиться в путешествие по миру Маши и Медведя, увидеть их знаменитый домик и буквально войти в воссозданную вселенную любимого мультфильма.

Жизнь парка не сводится к аттракционам. В течение дня здесь проходят шоу и интерактивные выступления с героями Nickelodeon, Машей и Медведем, Губкой Бобом и Щенячьим патрулем.

Особое место занимает Dolphin Land, где на стадионе вместимостью 1800 человек проходят ежедневные представления дельфинов. После шоу гости могут встретиться с ними, поплавать и сохранить эти мгновения на профессиональных фотографиях. Это тот редкий формат развлечений, который одинаково трогает и детей, и взрослых.

Комплекс продолжает расти. Уже в мае 2026 года здесь должна открыться новая зона - Waterfly. Это проект с 50-метровой водной горкой и заявкой на статус самой высокой в Европе.

Одним из самых эффектных пространств комплекса стала Shopping Avenue - масштабная улица впечатлений площадью более 148 тысяч квадратных метров, где собраны более 200 магазинов и 30 ресторанов. Это не просто торговая улица, здесь соседствуют люксовые бренды и масс-маркет, магазины сувениров и детских товаров, супермаркеты, аптеки, уютные кафе и рестораны разных кухонь мира. По сути, Shopping Avenue позволяет гостям не покидать территорию курорта ни ради покупок, ни ради гастрономических открытий, ни ради красивой вечерней прогулки.

Но настоящий характер Shopping Avenue раскрывается вечером. Когда на улицах зажигаются огни, фасады сказочных зданий начинают переливаться яркими цветами, а вода в канале отражает сотни огней, пространство становится похожим на декорации к волшебному спектаклю.

Почти каждый вечер здесь проходят шоу, и одно из самых впечатляющих - Musical Boat Parade. Это зрелищное представление с музыкой, подсветкой, персонажами, артистами в роскошных костюмах и атмосферой грандиозного праздника. Его дополняют шоу фонтанов, канатоходцы, сценические постановки, мыльные пузыри и неожиданные появления любимых героев, включая Губку Боба, который может буквально пролететь над публикой на дирижабле, превращая обычный вечер в событие, которое хочется фотографировать без остановки.

Гастрономическая карта комплекса также впечатляет. Среди самых заметных ресторанов - Nemo Restaurant & Lounge, первый в Анталье ресторан-аквариум, где архитектура подводного мира сочетается с блюдами европейской и азиатской кухни; Asil, где в изысканной атмосфере объединяются ливанские, марокканские и турецкие вкусы; Piazzetta Italiana с теплой итальянской классикой и атмосферой, подходящей и для неспешного завтрака, и для эффектного ужина; MykOrini, вдохновленный Миконосом и Санторини, с белоснежным декором и средиземноморским настроением; Ava с яркой латиноамериканской кухней; а также Alâ Akşam, где гастрономия, музыка и вечерняя энергия складываются в полноценный ритуал отдыха.

В The Land of Legends еда не второстепенна - она встроена в общую концепцию удовольствия.

Продуманность комплекса видна и в деталях. На территории доступны прогулки по каналу, зарядные станции для электромобилей, парковка, камеры хранения, банкоматы, Wi-Fi, клиника, мечеть, комната по уходу за ребенком, инвалидные коляски, детские тележки для покупок, зоны Tax Free и даже коляски для животных.

Отдельного внимания заслуживают фирменные магазины комплекса. В The Land of Legends Store можно найти эксклюзивные сувениры, созданные специально для курорта, а также коллекции с героями "Маши и Медведя" и персонажами Nickelodeon.

Комплекс, несмотря на репутацию идеального семейного направления, не замыкается исключительно на детской аудитории. Сюда с удовольствием приезжают и пары без детей, потому что кроме тематической составляющей в комплексе есть спа, шопинг, рестораны, бары, фитнес и полноценная инфраструктура для качественного отдыха.

Оба отеля в The Land of Legends работают под управлением сети Rixos, что гарантирует высокий уровень обслуживания, а весь персонал говорит на турецком, английском и русском языках, поэтому гости из разных стран не испытывают языкового барьера.

Отели при The Land of Legends продумывают и особые сценарии – гостям доступны услуги по оформлению номеров и заказу праздничных мероприятий. Детские дни рождения здесь превращаются в отдельное событие - с утренними сюрпризами, тематическими поздравлениями от персонажей и праздничной атмосферой во время завтрака.

The Land of Legends действительно стирает границу между реальностью и воображением - и именно поэтому его так трудно назвать просто курортом.

Здесь роскошь не существует отдельно от веселья, а семейный отдых не ограничивается привычной формулой "море, бассейн, шведский стол". Этот комплекс предлагает нечто куда большее: взрослые словно получают официальное разрешение снова стать немного детьми, а дети - шанс прожить каникулы, которые запомнятся на всю жизнь.