Саудовская Аравия поддержит экономику Пакистана депозитами на $8 млрд

Саудовская Аравия подтвердила свою поддержку экономике Пакистана, продлив действующий депозит в размере $5 млрд в Государственном банке страны и объявив о дополнительном размещении еще $3 млрд.

Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщило саудовское информационное агентство SPA.

Отмечается, что финансовая помощь направлена на поддержание макроэкономической стабильности Пакистана и повышение его устойчивости в условиях глобальных экономических вызовов.

В Эр-Рияде подчеркнули, что данный шаг также отражает стремление руководства королевства укреплять братские связи между двумя странами и содействовать экономическому росту Пакистана, что, как ожидается, положительно скажется на уровне жизни населения.