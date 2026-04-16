    Саудовская Аравия поддержит экономику Пакистана депозитами на $8 млрд

    Саудовская Аравия подтвердила свою поддержку экономике Пакистана, продлив действующий депозит в размере $5 млрд в Государственном банке страны и объявив о дополнительном размещении еще $3 млрд.

    Как передает Report со ссылкой на Al Arabiya, об этом сообщило саудовское информационное агентство SPA.

    Отмечается, что финансовая помощь направлена на поддержание макроэкономической стабильности Пакистана и повышение его устойчивости в условиях глобальных экономических вызовов.

    В Эр-Рияде подчеркнули, что данный шаг также отражает стремление руководства королевства укреплять братские связи между двумя странами и содействовать экономическому росту Пакистана, что, как ожидается, положительно скажется на уровне жизни населения.

    Последние новости

    18:03

    Пашазаде выразил соболезнования Турции

    Внешняя политика
    18:02

    Куюнджич выразила соболезнования в связи с гибелью сотрудника ANAMA при подрыве на мине

    Внешняя политика
    18:00

    Тюркский инвестиционный фонд выходит на глобальные стандарты управления через сеть ВБ

    Финансы
    17:56

    В Азербайджане пройдет викторина о Южной Корее

    Наука и образование
    17:51

    Катерина Коп: В результате удара России по Киеву разрушены 17 многоквартирных жилых домов

    Другие страны
    17:48
    Фото

    Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд

    Инфраструктура
    17:39

    Туркменгаз и CNPC подписали контракт по IV этапу освоения Галкыныша

    Энергетика
    17:34
    Фото

    Сказка, шопинг, шоу и адреналин: чем удивляет The Land of Legends

    Туризм
    17:21

    В Азербайджане разрабатывается план действий по производству "зеленого водорода" - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    Лента новостей