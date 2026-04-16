Туркменгаз и CNPC подписали контракт по IV этапу освоения Галкыныша

Госконцерн "Туркменгаз" и китайская CNPC Amudarya Petroleum Company Ltd (дочернее подразделение CNPC) подписали контракт на обустройство "под ключ" IV этапа освоения месторождения "Галкыныш".

Как передает Report со ссылкой на туркменские медиа, церемония подписания документа состоялась в рамках состоявшейся в четверг в Ашхабаде международной научно-практической конференции, посвященной 20-летию сотрудничества Туркменистана и Китая в газовой отрасли.

Документ подписали председатель ГК "Туркменгаз" Максат Бабаев и председатель CNPC Amudarya Petroleum Company Ltd Ду Юйминь.

В рамках этого контракта CNPC Amudarya Petroleum Company Ltd. займется проектированием и строительством "под ключ" мощностей по подготовке 10 млрд кубометров товарного газа в год и эксплуатационных скважин, достаточных для подготовки товарного газа в том же объеме.

Начало реализации 4-го этапа освоения Галкыныша запланировано на 2026 год.

Реализация четвертого этапа мощностью 10 млрд кубометров в год при участии CNPC позволит увеличить общие поставки в Китай до 65 млрд кубометров газа в год.

Месторождение "Галкыныш" является одним из крупнейших газовых месторождений, запасы газа которого оцениваются более 21 трлн кубометров, нефти – около 300 млн тонн, и играет ключевую роль в обеспечении экспортного потенциала Туркменистана. Всего планируется семь этапов освоения Гылкыныша, по итогам которых общая добыча составит 200 млрд кубометров газа в год.