    Ильхам Алиев Переговоры между США и Ираном WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Мерсье: ЕС пока не принял решения о приостановке финансирования Сербии

    • 16 апреля, 2026
    • 17:04
    Мерсье: ЕС пока не принял решения о приостановке финансирования Сербии

    Европейский союз (ЕС) пока не принял решения о возможной приостановке финансирования Сербии из европейских фондов, однако вопрос находится под постоянным контролем.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом заявил официальный представитель ЕК Гийом Мерсье.

    Он отметил, что для сохранения возможности получения финансовой поддержки Белград должен привести внутреннее законодательство в соответствие со стандартами ЕС, выполнить рекомендации Венецианской комиссии и устранить другие противоречия в качестве кандидата на вступление в ЕС.

    По словам Мерсье, Брюссель обеспокоен недавним принятием пакет законов по судебной системе в Сербии и ожидает от властей соблюдения демократических принципов и верховенства права.

    Отметим, что ранее сообщалось о том, что Белград может потерять до 1,5 млрд евро финансирования Европейского союза (ЕС) из-за ее близких отношений с Россией, а также процессов во внутренней политике Сербии.

    Напомним, что в начале 2026 года в Сербии утвержден пакет законов, реформирующих судебную систему и прокуратуру, что вызвало резкую критику Еврокомиссии .

