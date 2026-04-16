    Братислава готова блокировать новые санкции ЕС против РФ

    Словакия готова заблокировать принятие 20-го пакета санкций Евросоюза против России.

    Как сообщает Report со ссылкой на чешское издание České noviny, об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар.

    По его словам, блокировка будет сохраняться до тех пор, пока Братислава не получит гарантии возобновления работы нефтепровода "Дружба".

    Он также отметил, что Словакия не будет возражать против выделения Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро, который до сих пор блокируется Венгрией. В свою очередь, глава партии "Тиса" Петер Мадьяр, который после победы на парламентских выборах займет пост премьер-министра Венгрии, заявил о готовности разблокировать предоставление этого кредита.

    Напомним, что транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба" был прекращен 27 января.

    Slovakiya Aİ-nin Rusiyaya qarşı yeni sanksiyalarını bloklamağa hazırdır

    Тюркский инвестиционный фонд выходит на глобальные стандарты управления через сеть ВБ

    Финансы
    В Азербайджане пройдет викторина о Южной Корее

    Наука и образование
    Катерина Коп: В результате удара России по Киеву разрушены 17 многоквартирных жилых домов

    Другие страны
    Фото

    Официальные лица Азербайджана и РФ ознакомились с ходом реализации автомобильного моста Агбенд

    Инфраструктура
    Туркменгаз и CNPC подписали контракт по IV этапу освоения Галкыныша

    Энергетика
    Фото

    Сказка, шопинг, шоу и адреналин: чем удивляет The Land of Legends

    Туризм
    В Азербайджане разрабатывается план действий по производству "зеленого водорода" - ЭКСКЛЮЗИВ

    Энергетика
    Саудовская Аравия поддержит экономику Пакистана депозитами на $8 млрд

    Другие страны
    Президент Ливана отказался от переговоров с Нетаньяху - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
