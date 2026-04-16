Братислава готова блокировать новые санкции ЕС против РФ

Словакия готова заблокировать принятие 20-го пакета санкций Евросоюза против России.

Как сообщает Report со ссылкой на чешское издание České noviny, об этом заявил министр иностранных и европейских дел Словакии Юрай Бланар.

По его словам, блокировка будет сохраняться до тех пор, пока Братислава не получит гарантии возобновления работы нефтепровода "Дружба".

Он также отметил, что Словакия не будет возражать против выделения Украине кредита ЕС в размере 90 млрд евро, который до сих пор блокируется Венгрией. В свою очередь, глава партии "Тиса" Петер Мадьяр, который после победы на парламентских выборах займет пост премьер-министра Венгрии, заявил о готовности разблокировать предоставление этого кредита.

Напомним, что транзит российской нефти в Венгрию и Словакию по нефтепроводу "Дружба" был прекращен 27 января.