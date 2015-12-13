Президент Молдавии высказался за вывод российских военных из Приднестровья

Баку. 13 декабря. REPORT.AZ/ Молдавия настаивает на полном выводе российских военных и вооружений из приднестровского региона и преобразовании нынешней миротворческой операции на Днестре с участием России в гражданскую многонациональную миссию под международным мандатом. Об этом сообщил президент Молдавии Николай Тимофти на прошедшей международной конференции "Политика нейтралитета: международное сотрудничество во имя мира, безопасности и развития".

"Мы повторяем необходимость завершения процесса вывода российских военных и боеприпасов с территории нашей страны. Также мы выступаем за трансформацию миротворческой операции в зоне безопасности (разделительная линия по реке Днестр) в гражданскую миссию под международным мандатом", - приводит слова главы государства Report со ссылкой на ТАСС.