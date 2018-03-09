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    Президент: Между Узбекистаном и Таджикистаном не осталось нерешенных вопросов

    В Душанбе подписаны договор о границе и соглашение о безвизовом режиме

    Баку. 9 марта. REPORT.AZ/ Между Узбекистаном и Таджикистаном по результатам переговоров президентов Шавката Мирзиёева и Эмомали Рахмона в Душанбе подписаны Договор об отдельных участках узбекско-таджикской государственной границы и Соглашение о взаимных поездках граждан. 

    Как передает Report, об  этом сообщила пресс-служба президента Узбекистана.

    Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон подписали Совместное заявление об укреплении дружбы и добрососедства, а также договор о границе.

    Кроме того, подписан пакет из 27 документов, касающихся сфер торговли, экономики, инвестиций, финансов, транспорта и транзита, сельского хозяйства, водно-энергетической отрасли, налогов, таможенного дела, туризма, образования и науки, здравоохранения, культуры, межрегионального сотрудничества, в области безопасности и противодействия преступности.

    На пресс-конференции Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон выразили удовлетворение переговорами и отметили, что они прошли в доверительной, дружественной и конструктивной атмосфере.

    "Достигнутые сегодня исторические договоренности имеют огромное значение не только для наших народов, но и для всего региона", - отметил президент Узбекистана.

    Шавкат Мирзиёев отметил, что между Узбекистаном и Таджикистаном не осталось нерешенных вопросов. Это мнение поддержал и Эмомали Рахмон.

    Стороны подтвердили взаимное стремление и решительный настрой укреплять узбекско-таджикские отношения на основе взаимного доверия, дружбы и добрососедства.

    Напомним, посещение Шавкатом Мирзиёевым Таджикистана является первым в истории государственным визитом президента Узбекистана в эту страну.

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