Президент Кыргызстана выступил против отмены уголовного наказания за многоженство

В регионе
11 августа 2025 г. 17:00
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров вернул с возражениями в Жогорку Кенеш закон об отмене уголовной ответственности за двоеженство и многоженство.

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.

Возражения президента подготовлены на основании заключений акыйкатчи (омбудсмена), Генеральной прокуратуры, Национального агентства по делам религий и межэтнических отношений при президенте, Национальной академии наук, Министерства юстиции и аппарата Конституционного суда.

"Сохранение уголовной ответственности за двоеженство или многоженство соответствует международным обязательствам Кыргызстана. Это демонстрирует приверженность государства принципам гендерного равенства и верховенства права, защищает женщин и детей от правового и социального неравенства, а также способствует укреплению института семьи", — говорится в возражении главы государства.

Отметим, сейчас за за многоженство грозят исправительные работы или крупный штраф.

Депутаты Нурланбек Азыгалиев и Медербек Саккараев ранее инициировали поправки в Уголовный кодекс. Документ был принят парламентом в конце июня.

