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    Президент Кыргызстана высказался за переход к парламентской форме правления

    Алмазбек Атамбаев: В самом основном законе есть противоречия

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев высказался за переход республики к парламентской форме правления. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, выступая на церемонии принятии присяги членами нового правительства, глава государства предложил парламентариям изучить вопрос внесения поправок в конституцию относительно изменения формы правления, поскольку, по его словам, "в самом основном законе есть противоречия".

    "При желании его можно трактовать в одну или другую сторону, — отметил он. — Если будущее страны через 2 года мы передадим в руки одного человека, это будет неправильно".

    Атамбаев призвал правительство изучить вопрос сокращения полномочий президента и перехода к парламентскому правлению и вынести его на рассмотрение народа.

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