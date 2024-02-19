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Президент Кыргызстана совершит визит в Россию

Президент Кыргызстана совершит визит в Россию Президент Кыргызстана Садыр Жапаров по приглашению российского коллеги Владимира Путина 20-21 февраля посетит с рабочим визитом Россию.
В регионе
19 февраля 2024 г. 09:59
Президент Кыргызстана совершит визит в Россию

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров по приглашению российского коллеги Владимира Путина 20-21 февраля посетит с рабочим визитом Россию.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации главы государства Муратбек Азымбакиев.

Он примет участие в церемонии открытия международного мультиспортивного турнира "Игры будущего" в Казани.

"На полях мероприятия пройдут двусторонние встречи Садыра Жапарова с Владимиром Путиным и главой Татарстана Рустамом Миннихановым. Стороны обсудят актуальные вопросы кыргызско-российского сотрудничества, в том числе в торгово-экономической, культурно-гуманитарной и инвестиционной сферах", - сказал Азымбакиев.

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Версия на английском языке President of Kyrgyzstan to visit Russia

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