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Президент Кыргызстана совершит визит в Казахстан

Президент Кыргызстана совершит визит в Казахстан Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прилетит в Астану, где примет участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников.
В регионе
7 сентября 2024 г. 12:16
Президент Кыргызстана совершит визит в Казахстан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прилетит в Астану, где примет участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

"Президент 8 сентября совершит рабочий визит в Казахстан для участия в церемонии открытия пятых Всемирных игр кочевников”, - сообщил завотделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

Кыргызстан является инициатором создания Всемирных игр кочевников. Первые игры прошли в Кыргызстане в сентябре 2014 года.

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