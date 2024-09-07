Президент Кыргызстана совершит визит в Казахстан

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прилетит в Астану, где примет участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников.

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров прилетит в Астану, где примет участие в церемонии открытия Всемирных игр кочевников.

Как передает Report, об этом сообщают казахстанские СМИ.

"Президент 8 сентября совершит рабочий визит в Казахстан для участия в церемонии открытия пятых Всемирных игр кочевников”, - сообщил завотделом внешней политики администрации президента Муратбек Азымбакиев.

Кыргызстан является инициатором создания Всемирных игр кочевников. Первые игры прошли в Кыргызстане в сентябре 2014 года.