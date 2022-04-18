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Президент Кыргызстана посетит Азербайджан с официальным визитом

Президент Кыргызстана посетит Азербайджан с официальным визитом Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит с официальным визитом Азербайджан.
В регионе
18 апреля 2022 г. 12:07
Президент Кыргызстана посетит Азербайджан с официальным визитом

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров посетит с официальным визитом Азербайджан.

Как передает Report со ссылкой на кыргызские СМИ, об этом сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента КР Жээнбек Кулубаев.

По его словам, визит состоится 19–20 апреля по приглашению президента Азербайджана Ильхама Алиева. Главы двух государств обсудят актуальные вопросы двустороннего и многостороннего сотрудничества, а также перспективы дальнейшего развития и выстраивания эффективного взаимодействия.

"Планируется подписать ряд документов, в частности, Декларацию о стратегическом партнерстве, Меморандум о создании Межгосударственного совета, а также межправительственные и межведомственные соглашения, отвечающие интересам государств", — сообщил он.

Поездка будет проходить в канун 30-летия установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Кыргызстаном, а также 25-летия подписания Договора о дружбе и сотрудничестве между странами.

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Версия на азербайджанском языке Sabah Qırğız Respublikasının Prezidenti Azərbaycana səfərə gələcək

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