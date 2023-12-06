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Президент Кыргызстана пообещал обнародовать список своего имущества

Президент Кыргызстана пообещал обнародовать список своего имущества Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ближайшее время обнародует список своего имущества.
В регионе
6 декабря 2023 г. 16:31
Президент Кыргызстана пообещал обнародовать список своего имущества

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров в ближайшее время обнародует список своего имущества.

Как передает Report, об этом в интервью агентству "Кабар" заявил сам президент.

Глава государства напомнил, что ранее был принят закон об амнистии капиталов, чтобы бизнесмены, экс-чиновники и другие могли легализовать свои активы.

По словам президента, власти просят не скрывать ничего.

"Мы говорим: давайте все забудем и не будем возвращаться к прошлому. Теперь давайте не скрывать ничего. Давайте все открыто покажем, открыто будем платить налоги. Пока этого никто не сделал. Я начну с себя. В ближайшее время вы увидите, сколько имущества у меня есть", - сказал Жапаров.

Отметим, что в середине мая вступил в силу закон "О добровольной легализации и амнистии активов физических лиц". Цель закона - увеличение внутренних и внешних инвестиций в экономику Кыргызстана, уменьшения доли теневой экономики, обеспечение гарантий сохранности активов и защиту их владельцев от преследования со стороны госорганов и т.д.

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