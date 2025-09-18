Президент Кыргызстана планирует посетить Японию

Президент Кыргызстана Садыр Жапаров готовится к визиту в Японию.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Министерство энергетики Кыргызстана.

Детали визита обсудили в Токио министр энергетики Кыргызстана Таалайбек Ибраев и старший вице-президент Японского агентства международного сотрудничества (JICA) Кавамура Кэничи.

В частности сейчас страны согласовывают ключевые проекты, включая строительство учебного центра НЭС Кыргызстана, который станет площадкой для подготовки специалистов и внедрения современных стандартов эксплуатации энергосистемы, а также модернизацию Курпсайской ГЭС.

Стороны обсудили детали реализации этих проектов и участие Японии в строительстве Камбаратинской ГЭС-1. На реализацию инициатив Япония выделяет гранты на общую сумму около 4,5 млрд йен ($30 млн).