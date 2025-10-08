Ильхам Алиев III Игры СНГ Саммит ОТГ
    Президент Кыргызстана планирует написать мемуары об октябрьских событиях

    В регионе
    • 08 октября, 2025
    • 09:47
    Президент Кыргызстана планирует написать мемуары об октябрьских событиях

    Президент Кыргызстана Садыр Жапаров напишет мемуары об октябрьских событиях 2015 и 2020 годов.

    Как передает Report, об этом он заявил в интервью агентству "Кабар".

    По его словам, книга станет бестселлером.

    "Позже я напишу мемуары. Издам продолжение моей книги "10 лет в политике". Оно будет включать события с 2015 года, в том числе 3,5 лет моего пребывания в тюрьме. Вы узнаете много интересного и удивительного. Книга станет бестселлером", - сказал он.

