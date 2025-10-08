Президент Кыргызстана планирует написать мемуары об октябрьских событиях
В регионе
- 08 октября, 2025
- 09:47
Президент Кыргызстана Садыр Жапаров напишет мемуары об октябрьских событиях 2015 и 2020 годов.
Как передает Report, об этом он заявил в интервью агентству "Кабар".
По его словам, книга станет бестселлером.
"Позже я напишу мемуары. Издам продолжение моей книги "10 лет в политике". Оно будет включать события с 2015 года, в том числе 3,5 лет моего пребывания в тюрьме. Вы узнаете много интересного и удивительного. Книга станет бестселлером", - сказал он.
Последние новости
09:53
В Турции задержана группа известных артистовВ регионе
09:49
В Нахчыване задержан серийный квартирный ворПроисшествия
09:47
Президент Кыргызстана планирует написать мемуары об октябрьских событияхВ регионе
09:44
Цена на азербайджанскую нефть опустилась ниже $70 за баррельЭнергетика
09:40
ANAMA создаст мобильную базу в ГадрутеИнфраструктура
09:39
МИД Ирана вызвал европейских пословВ регионе
09:31
Посол Южной Кореи принял участие в семинаре по мирному процессу на Южном КавказеВнешняя политика
09:28
Курсы валют Центрального банка Азербайджана (08.10.2025)Финансы
09:28