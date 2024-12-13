Президент Кыргызстана: Бишкек и Душанбе завершили делимитацию границы

Кыргызстан и Таджикистан поделили спорные приграничные участки поровну, по завершении работы межправительственной комиссии ожидается открытие пограничных постов между двумя странами.

Кыргызстан и Таджикистан поделили спорные приграничные участки поровну, по завершении работы межправительственной комиссии ожидается открытие пограничных постов между двумя странами.

Как передает Report, об этом заявил президент Кыргызстана Садыр Жапаров в интервью агентству "Кабар".

По его словам, при делимитации границы между двумя странами невозможно отдавать предпочтение только одной стороне - обязательно должен соблюдаться принцип равенства и учета интересов обеих сторон.

"После завершения работы межправительственной комиссии двух стран и подписания документов, свои подписи поставят министры иностранных дел. Затем документы пройдут ратификацию в парламентах обеих стран, и в финале их подпишем мы, президенты. На этом процесс завершится. Вопросов по границе между странами Центральной Азии больше не будет", - отметил Жапаров.

Он добавил, что закрытие пограничных постов привело к экономическим потерям с обеих сторон.

"Торгово-экономические связи были приостановлены. Теперь наша цель - открыть пограничные посты и вывести торговлю между нашими странами на самый высокий уровень", - заявил Жапаров.

Линия границы между Таджикистаном и Кыргызстаном составляет 987,6 км.