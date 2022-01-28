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Президент Казахстана возглавит правящую партию

Президент Казахстана возглавит правящую партию Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на съезде партии "Нур Отан" предложил кандидатуру президента Касым-Жомарт Токаева на пост председателя.
В регионе
28 января 2022 г. 13:21
Президент Казахстана возглавит правящую партию

Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на съезде партии "Нур Отан" предложил кандидатуру президента Касым-Жомарт Токаева на пост председателя.

Об этом передает Report со ссылкой на казахстанские СМИ.

"Начал работу внеочередной XXI съезд партии "Нур Отан", в котором в онлайн-формате принимают участие 389 делегатов со всех регионов страны", - говорится в сообщении пресс-службы в Twitter.

Отмечено, что в режиме видеосвязи в съезде участвуют руководство страны, члены политического совета, представители региональных филиалов, депутаты и члены правительства.

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