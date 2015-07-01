Президент Казахстана: А почему забыли люди, что я посадил отца моих трех внуков?

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ "А почему забыли люди, что я посадил отца моих трех внуков? Думают, они ко мне со слезами не приходили вместе с матерью? Приходили. Думаете, я не переживал? Конечно, переживал. Но, когда видел, что это явно, что это просто сверх, я не остановился. Родственники собирались, уговаривали все: "В твоих же руках, что тебе стоит закрыть". Я предупреждаю всех своих родственников, детей, друзей своих, что здесь неприкасаемых не будет". Как сообщает Report со ссылкой на казахстанские СМИ, об этом Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев рассказал в новом документальном фильме, комментирую реакцию своих родных на дело Рахата Алиева.

Документальный фильм "С Назарбаевым о главном" будет показан в эфире телеканалов "Хабар" и КТК 1 июля, в 21.30. Беседует с Главой государства руководитель телерадиокомплекса Президента Ерлан Бекхожин. Во время интервью будут затронуты вопросы партийной борьбы, президентской власти.

Напомним, Рахат Алиев был женат на дочери Президента Дариге Назарбаевой. До 2007 года он служил послом Казахстана в Австрии, был осужден в Казахстане в общей сложности на 40 лет лишения свободы по обвинению в совершении ряда тяжких преступлений, в том числе измене родине, подготовке госпереворота. Приговоры судов были вынесены заочно, поскольку Алиев с весны 2007 года скрывался за рубежом.

Правоохранительными органами Австрии Рахат Алиев был задержан в Вене 5 июня 2014 года. Как сообщала Генпрокуратура Казахстана, основанием для его задержания послужили материалы расследования по факту похищения и убийства топ-менеджеров АО "Нурбанк" Жолдаса Тимралиева и Айбара Хасенова.

Ночью 23 февраля Рахат Алиев был обнаружен повешенным в СИЗО Вены.