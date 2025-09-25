Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия
    Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия

    Президент Казахстана провел кадровые перестановки в Акорде

    В регионе
    • 25 сентября, 2025
    • 16:28
    Президент Казахстана провел кадровые перестановки в Акорде

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки в администрации (Акорда).

    Как передает Report, об этом сообщает Акорда.

    Указом главы государства Тамара Дуйсенова освобождена от должности помощника президента Казахстана. Также указом президента Канат Шарлапаев освобожден от должности помощника президента по экономическим вопросам.

    Распоряжением президента Ернар Баспаев освобожден от должности советника президента, а на эту должность назначен Бахытжан Сапиев.

    Кроме того, распоряжением президента Алихан Жамсатов назначен заведующим отделом государственного контроля администрации президента Казахстана.

    Казахстан Касым-Жомарт Токаев администрация президента

    Последние новости

    17:20

    IFC предложила "рецепт" для перехода Азербайджана к устойчивому строительству

    Инфраструктура
    17:18

    В новом туристическом сезоне AZAL будет выполнять рейсы по 50 направлениям

    Туризм
    17:14

    Словения объявила Биньямина Нетаньяху персоной нон-грата

    Другие страны
    17:12

    Сахиба Гафарова приглашена в Пакистан на Межпарламентскую конференцию спикеров

    Милли Меджлис
    17:05

    Премьер Дании проинформировала генсека НАТО о ситуации с БПЛА

    Другие страны
    17:05

    В Норвегии возле аэропорта перехвачен дрон

    Другие страны
    17:04

    Азербайджан и Албания обсудили развитие сотрудничества в сфере здравоохранения

    Здоровье
    16:59

    Начинается суд над пластическим хирургом, обвиняемым в нанесении вреда здоровью пациентки

    Происшествия
    16:56

    IFC: Энергопереход в Азербайджане способен изменить баланс мировой энергетики

    Энергетика
    Лента новостей