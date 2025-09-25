Президент Казахстана провел кадровые перестановки в Акорде

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки в администрации (Акорда).

Как передает Report, об этом сообщает Акорда.

Указом главы государства Тамара Дуйсенова освобождена от должности помощника президента Казахстана. Также указом президента Канат Шарлапаев освобожден от должности помощника президента по экономическим вопросам.

Распоряжением президента Ернар Баспаев освобожден от должности советника президента, а на эту должность назначен Бахытжан Сапиев.

Кроме того, распоряжением президента Алихан Жамсатов назначен заведующим отделом государственного контроля администрации президента Казахстана.