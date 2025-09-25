Президент Казахстана провел кадровые перестановки в Акорде
В регионе
- 25 сентября, 2025
- 16:28
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел кадровые перестановки в администрации (Акорда).
Как передает Report, об этом сообщает Акорда.
Указом главы государства Тамара Дуйсенова освобождена от должности помощника президента Казахстана. Также указом президента Канат Шарлапаев освобожден от должности помощника президента по экономическим вопросам.
Распоряжением президента Ернар Баспаев освобожден от должности советника президента, а на эту должность назначен Бахытжан Сапиев.
Кроме того, распоряжением президента Алихан Жамсатов назначен заведующим отделом государственного контроля администрации президента Казахстана.
Последние новости
17:20
IFC предложила "рецепт" для перехода Азербайджана к устойчивому строительствуИнфраструктура
17:18
В новом туристическом сезоне AZAL будет выполнять рейсы по 50 направлениямТуризм
17:14
Словения объявила Биньямина Нетаньяху персоной нон-гратаДругие страны
17:12
Сахиба Гафарова приглашена в Пакистан на Межпарламентскую конференцию спикеровМилли Меджлис
17:05
Премьер Дании проинформировала генсека НАТО о ситуации с БПЛАДругие страны
17:05
В Норвегии возле аэропорта перехвачен дронДругие страны
17:04
Азербайджан и Албания обсудили развитие сотрудничества в сфере здравоохраненияЗдоровье
16:59
Начинается суд над пластическим хирургом, обвиняемым в нанесении вреда здоровью пациенткиПроисшествия
16:56