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    Президент Казахстана призвал Туркменистан присоединиться к зоне свободной торговли СНГ

    Такое мнение он выразил в ходе переговоров в расширенном составе с президентом Туркменистана

    Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Президент  Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал  Туркменистан рассмотреть вопрос присоединения к зоне свободной торговли СНГ. Как сообщает Report cо ссылкой на "Казинформ", такое мнение он выразил в ходе переговоров в расширенном составе с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

    "В частности, с целью увеличения объема торговли, освобождения туркменских товаров от таможенной пошлины и снятия прочих барьеров, Туркменистану можно было бы рассмотреть вопрос присоединения к зоне свободной торговли СНГ, это позволило бы снять много вопросов", - заявил Н.Назарбаев.

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