Президент Казахстана призвал Туркменистан присоединиться к зоне свободной торговли СНГ

Баку. 3 декабря. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал Туркменистан рассмотреть вопрос присоединения к зоне свободной торговли СНГ. Как сообщает Report cо ссылкой на "Казинформ", такое мнение он выразил в ходе переговоров в расширенном составе с президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедовым.

"В частности, с целью увеличения объема торговли, освобождения туркменских товаров от таможенной пошлины и снятия прочих барьеров, Туркменистану можно было бы рассмотреть вопрос присоединения к зоне свободной торговли СНГ, это позволило бы снять много вопросов", - заявил Н.Назарбаев.