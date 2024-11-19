Президент Казахстана прибыл в Венгрию с государственным визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Венгрию.
Как передает Report, об этом
Отмечается, что в аэропорту Будапешта Главу государства встретил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
"Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном, в ходе которых будут обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении о целях визита Токаева.
По данным пресс-службы, казахстанский лидер также планирует встретиться с капитанами венгерского бизнеса.
Госсекретарь по международным коммуникациям и связям Канцелярии премьер-министра Венгрии Золтан Ковач