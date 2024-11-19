Президент Казахстана прибыл в Венгрию с государственным визитом

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Венгрию.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Венгрию.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба Акорды.

Отмечается, что в аэропорту Будапешта Главу государства встретил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

"Касым-Жомарт Токаев проведет переговоры с президентом Тамашем Шуйоком и премьер-министром Виктором Орбаном, в ходе которых будут обсуждены перспективы дальнейшего развития стратегического партнерства между странами в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах", - говорится в сообщении о целях визита Токаева.

По данным пресс-службы, казахстанский лидер также планирует встретиться с капитанами венгерского бизнеса.