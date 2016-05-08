​Президент Казахстана прибыл с рабочим визитом в Москву

Баку. 8 мая. REPORT.AZ/ Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прибыл с рабочим визитом в Москву.

Как передает Report, планируется, что глава Казахстана примет участие в военном параде по случаю 71-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 9 мая в центре российской столицы.

Также в рамках визита Назарбаев встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Ранее Путин поздравил лидеров Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, а также граждан Грузии и Украины с Днем Победы, отметив, что праздник навсегда останется символом героизма и единения народов, отстоявших свою родную землю и избавивших мир от фашизма.