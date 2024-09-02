Президент Казахстана обьявил дату проведения референдума по строительству АЭС

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обьявил дату проведения референдума по вопросам строительства атомной электростанции (АЭС).

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обьявил дату проведения референдума по вопросам строительства атомной электростанции (АЭС).

Как передает казахстанское бюро Report, об этом стало известно на заседании двух палат парламента республики.

"6 октября пройдет референдум", - заявил Токаев выступая с посланием народу Казахстана.

Неделей ранее правительство приняло проект Минэнергетики по этому вопросу.

После подписи президента и оглашения даты, документ будет направлен в Центральную избирательную комиссию (ЦИК). В свою очередь, ЦИК начнет работу по подготовке проведения референдума.

Отметим, что четыре компании предлагают свои технологии по строительству АЭС в Казахстане: Китайская компания CNNC с реактором HPR1000; корейская KHNP с реакторами APR1000 и APR1400; российский "Росатом" с ВВЭР-1200; французская EDF с технологией EPR1200.