Президент Казахстана обсудил с главой Chevron поставки углеводородов по Среднему коридору

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев встретился в Нью-Йорке с председателем совета директоров и главным исполнительным директором корпорации Chevron Майклом Уиртом.

Как передает казахстанское бюро Report со ссылкой на Акорду, стороны обсудили крупнейшие нефтегазовые проекты на территории республики.

Особое внимание было уделено расширению крупнейшего месторождения нефти - Тенгиз, добычи нефти и переработке газа на Карачаганаке, а также развитию маршрутов поставок углеводородов на мировые рынки, в том числе по Среднему коридору.

Касым-Жомарт Токаев отметил значительный вклад корпорации в экономическое развитие Казахстана. За годы независимости Chevron, участвующая в разработке таких крупных месторождений, как Тенгиз и Карачаганак, инвестировала в Казахстан около $55 млрд долларов.