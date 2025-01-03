Президент Казахстана: Объем товарооборота между странами ОТГ в 2024 году превысил $45 млрд

Казахстан будет продолжать содействовать углублению связей между всеми тюркскими народами.

Казахстан будет продолжать содействовать углублению связей между всеми тюркскими народами.

Как сообщает казахстанское бюро Report, об этом в интервью изданию Ana tili заявил президент страны Касым-Жомарт Токаев.

"За последние 10 лет значительно укрепились торговые связи между членами Организации тюркских государств (ОТГ), в 2024 году объем взаимного товарооборота превысил $45 млрд. Наши страны играют важную роль в реализации Транскаспийского международного транспортного маршрута. Мы намерены наращивать сотрудничество в энергетике, промышленности, сельском хозяйстве, цифровизации", - сказал Токаев.

Он напомнил, что страны, входящие в ОТГ, являются соседями и важными геополитическими партнерами Казахстана. В период председательства Казахстана в организации в 2024 году особое внимание было уделено активизации сотрудничества в политической, торгово-экономической, транспортно-логистической, культурно-гуманитарной сферах.

В качестве председателя ОТГ Казахстан выступил с девизом "TURKTIME!". Эта аббревиатура означает восемь приоритетов: традиции (Traditions), унификация (Unification), реформы (Reforms), знания (Knowledge), доверие (Trust), инвестиции (Investments), медиация (Mediation) и энергия (Energy).

По словам Токаева эти приоритеты были с интересом восприняты всем тюркским сообществом, которое не ограничивается странами ОТГ.

"Казахстан поддерживает все созидательные инициативы, способствующие сближению тюркского мира", - подытожил президент Казахстана.