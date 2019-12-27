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Президент Казахстана объявил 28 декабря днем общенационального траура

​Президент Казахстана объявил 28 декабря днем общенационального траура
© Ren Jun/Xinhua globallookpress.com

Президент Казахстана объявил 28 декабря днем общенационального траура в связи с гибелью людей при крушении самолета вблизи Алматы.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщает пресс-секретарь главы государства. 

Напомним, в результате крушения самолёта Bek Air в Алматы погибли 15 человек. При крушении погиб председатель совета генералов Казахстана Рустем Кайдаров, в том числе и капитан разбившегося самолета Марат Муратбаев. 50 человек госпитализированы.

Ранее МИД Азербайджана заявил, что среди погибших не было граждан Азербайджана.

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