Президент Ирана поздравил евреев: Пусть это будет хороший год!

Баку. 14 сентября. REPORT.AZ/ "Пусть это будет хороший год!".

Как сообщает Report со ссылкой на иранские СМИ, об этом говорится в новогоднем поздравлении президента Ирана Хасана Рухани к еврейской общине по всему миру.

Отметим, что евреи Ирана в основном проживают в Тегеране, Исфахане и Ширазе.

За последние 36 лет дипломатические связи между Ираном и Израилем прекратились. А на прошлой неделе высший духовный лидер Ирана, аятолла Сеид Али Хаменеи заявил об ожидаемом распаде Израиля через 25 лет.

Напомним, что вчера иудеи праздновали приход 5776-го года.