Глава Deutsche Bank призвал власти Германии сократить бюрократию

Глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг призвал правительство Германии ускорить экономические реформы, сократить бюрократию и пересмотреть законодательство о защите работников от увольнений.

Как передает Report со ссылкой на Bild am Sonntag, об этом он заявил в интервью газете.

"Нам необходимо существенно сократить бюрократию. Нужно вернуться к принципу доверия и ввести правило: если на поданную заявку не поступает ответ в течение трех-четырех месяцев, она автоматически считается одобренной", - заявил Зевинг.

По его словам, одним из главных препятствий для развития немецкого бизнеса остается жесткое трудовое законодательство. В частности, банкир выступил за смягчение норм, защищающих сотрудников от увольнений.

Зевинг отметил, что первым шагом стало ограничение таких гарантий для работников с годовым доходом свыше 180 тыс. евро. При этом он считает необходимым постепенно снижать установленный порог.

Глава Deutsche Bank также выразил недовольство темпами экономических реформ в Германии. По его мнению, правительство понимает, какие меры необходимо принять, однако действует недостаточно быстро и последовательно.

"Нам необходимо ускорить реализацию решений и действовать более последовательно. Мы не можем постоянно идти на компромиссы", - подчеркнул он.

Кроме того, Зевинг назвал серьезным риском для Германии рост популярности правых и левых политических движений.

По его словам, результаты выборов в отдельных федеральных землях, а также обсуждение возможной экспроприации недвижимости у крупных собственников в Берлине вызывают обеспокоенность иностранных инвесторов.