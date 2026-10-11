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    Глава Deutsche Bank призвал власти Германии сократить бюрократию

    Другие страны
    • 11 октября, 2026
    • 18:14
    Глава Deutsche Bank призвал власти Германии сократить бюрократию

    Глава Deutsche Bank Кристиан Зевинг призвал правительство Германии ускорить экономические реформы, сократить бюрократию и пересмотреть законодательство о защите работников от увольнений.

    Как передает Report со ссылкой на Bild am Sonntag, об этом он заявил в интервью газете.

    "Нам необходимо существенно сократить бюрократию. Нужно вернуться к принципу доверия и ввести правило: если на поданную заявку не поступает ответ в течение трех-четырех месяцев, она автоматически считается одобренной", - заявил Зевинг.

    По его словам, одним из главных препятствий для развития немецкого бизнеса остается жесткое трудовое законодательство. В частности, банкир выступил за смягчение норм, защищающих сотрудников от увольнений.

    Зевинг отметил, что первым шагом стало ограничение таких гарантий для работников с годовым доходом свыше 180 тыс. евро. При этом он считает необходимым постепенно снижать установленный порог.

    Глава Deutsche Bank также выразил недовольство темпами экономических реформ в Германии. По его мнению, правительство понимает, какие меры необходимо принять, однако действует недостаточно быстро и последовательно.

    "Нам необходимо ускорить реализацию решений и действовать более последовательно. Мы не можем постоянно идти на компромиссы", - подчеркнул он.

    Кроме того, Зевинг назвал серьезным риском для Германии рост популярности правых и левых политических движений.

    По его словам, результаты выборов в отдельных федеральных землях, а также обсуждение возможной экспроприации недвижимости у крупных собственников в Берлине вызывают обеспокоенность иностранных инвесторов.

    Кристиан Зевинг Deutsche Bank Бюрократия
    "Deutsche Bank"ın rəhbəri Almaniya hakimiyyətini bürokratiyanı azaltmağa çağırıb
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