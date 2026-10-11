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    Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа

    Другие страны
    • 11 октября, 2026
    • 17:45
    Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

    "ЦАХАЛ нанес удары по ряду районов сектора Газа и уничтожил военные объекты ХАМАС, включая командный пункт, ракетную установку и три склада вооружения", - говорится в заявлении.

    В израильской армии утверждают, что перед нанесением ударов местные жители были предупреждены о предстоящих атаках.

    По данным ЦАХАЛ, для снижения риска причинения вреда мирному населению применялись высокоточные боеприпасы и средства воздушного наблюдения.

    Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) Палестинское движение ХАМАС
    İsrail ordusu HƏMAS-ın hərbi obyektlərinə zərbələr endirib
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