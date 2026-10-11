Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

"ЦАХАЛ нанес удары по ряду районов сектора Газа и уничтожил военные объекты ХАМАС, включая командный пункт, ракетную установку и три склада вооружения", - говорится в заявлении.

В израильской армии утверждают, что перед нанесением ударов местные жители были предупреждены о предстоящих атаках.

По данным ЦАХАЛ, для снижения риска причинения вреда мирному населению применялись высокоточные боеприпасы и средства воздушного наблюдения.