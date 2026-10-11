Израиль нанес удары по военным объектам ХАМАС в секторе Газа
Другие страны
- 11 октября, 2026
- 17:45
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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по нескольким объектам палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
"ЦАХАЛ нанес удары по ряду районов сектора Газа и уничтожил военные объекты ХАМАС, включая командный пункт, ракетную установку и три склада вооружения", - говорится в заявлении.
В израильской армии утверждают, что перед нанесением ударов местные жители были предупреждены о предстоящих атаках.
По данным ЦАХАЛ, для снижения риска причинения вреда мирному населению применялись высокоточные боеприпасы и средства воздушного наблюдения.
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