Президент Ирана проведет в Сочи встречи с лидерами России и Азербайджана

Президент Ирана Хасан Роухани в рамках саммита в Сочи Россия-Иран-Азербайджан проведет отдельные встречи с коллегами из двух стран.

Как сообщает "Report" со ссылкой на РИА Новости,об этом сообщил представитель пресс-службы администрации иранского президента Парвиз Эсмаили.

"В рамках саммита в Сочи состоятся отдельные встречи с президентами России и Азербайджана, в ходе которых будут обсуждаться важнейшие вопросы двусторонних отношений", - сообщил Эсмаили, чьи слова были опубликованы на сайте правительства страны.

Он также отметил, что по итогам трехстороннего саммита будет принято совместное заявление.

На 14 августа запланирована встреча президентов России, Азербайджана и Ирана в Сочи.