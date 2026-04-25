Президент Ирана призвал 30 млн добровольцев помочь в управлении энергопотреблением

Президент Ирана Масуд Пезешкиан призвал 30 млн добровольцев оказать содействие в регулировании энергопотребления в стране.

Как передает Report, об этом сообщает SNNTV.

"30 миллионов добровольцев, пожалуйста, помогите нам управлять потреблением энергии - нельзя отключать электричество и газ для промышленности", - заявил Пезешкиан, подчеркнув, что участие должно быть всеобщим.

Отмечается, что данное заявление он сделал в ходе выступления в Министерстве внутренних дел Ирана, напомнив, что проблемы обострились после недавних ударов США и Израиля по стране.

Напомним, что 28 февраля 2026 года США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В результате был убит верховный лидер Ирана Али Хаменеи и ряд высокопоставленных лиц. В ответ Тегеран нанес удары по территории Израиля, а также по объектам США и их союзников в Саудовской Аравии, Катаре, ОАЭ, Омане, Бахрейне, Кувейте, Ираке и на Кипре.

Позднее, в ночь на 8 апреля, Иран, США и их союзники договорились о двухнедельном перемирии. 11–12 апреля в Исламабаде при посредничестве Пакистана прошли переговоры между Ираном и США, которые завершились безрезультатно из-за разногласий сторон.