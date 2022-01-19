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Президент Ирана прибыл в Москву

Президент Ирана прибыл в Москву Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в среду в один из аэропортов Москвы в рамках официального визита в Россию.
В регионе
19 января 2022 г. 13:19
Президент Ирана прибыл в Москву

Президент Ирана Эбрахим Раиси прибыл в среду в один из аэропортов Москвы в рамках официального визита в Россию.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба иранского правительства.

"Раиси, отправившийся по официальному приглашению своего российского коллеги [Владимира Путина] в Россию с целью развития экономического, политического и культурного сотрудничества, несколько минут назад прибыл во аэропорт Москвы", - говорится в сообщении.

Планируется, что президент Ирана проведет 19 января переговоры с Путиным. 20 января запланированы выступления Раиси в Государственной думе РФ и Соборной мечети в Москве.

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