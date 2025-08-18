Президент Ирана прибыл в Армению с официальным визитом

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл в Армению с официальным визитом.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Его визит продлится два дня. Это первый его визит в Армению в качестве президента Ирана.

В столичном аэропорту "Звартноц" Пезешкиана встретил вице-премьер Мгер Григорян.

Президент Ирана перед вылетом заявил, что ключевой темой его визита в Ереван станет обсуждение транспортного коридора "Север-Юг". Он также отметил, что маршрут "Восток–Запад" может стать важной платформой для торговли.

Пезешкиан подчеркнул, что также будет рассмотрен вопрос развития сотрудничества с Арменией в энергетике, транспорте, инвестициях, здравоохранении и туризме.

В ходе визита он проведет переговоры с премьер-министром и президентом Армении.

Кроме того, ожидается подписание ряда документов о сотрудничестве.

Ранее сообщалось о том, что 19 августа состоится армяно-иранский бизнес-форум с его участием. Из Армении Пезешкиан отправится в Беларусь.