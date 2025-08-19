Президент Ирана прибыл с официальным визитом в Беларусь

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с официальным визитом в Минск, где встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан прибыл с официальным визитом в Минск, где встретится с президентом Беларуси Александром Лукашенко.

Как передает Report, об этом сообщает белорусское госагентство БелТА.

"Самолет главы государства (Масуда Пезешкиана - ред.) приземлился в Национальном аэропорту Минск", - говорится в сообщении.

Уточняется, что у трапа самолета иранского президента встречали министр промышленности Беларуси, сопредседатель белорусско-иранской комиссии по экономическому сотрудничеству Андрей Кузнецов, первый замминистра иностранных дел Сергей Лукашевич, посол Беларуси в Иране Дмитрий Кольцов и глава иранской дипмиссии Санеи Алиреза.

Ранее сообщалось, что Лукашенко 20 августа проведет переговоры с Пезешкианом. Встреча глав государств пройдет во Дворце независимости в узком и расширенном форматах, после чего состоится подписание двусторонних документов, направленных на расширение партнерства между странами.

В центре также внимания будут и вопросы обеспечения региональной и международной безопасности.