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Президент Ирана поздравил Раиси с победой на выборах

Президент Ирана поздравил Раиси с победой на выборах Президент Ирана Хасан Роухани поздравил председателя Верховного суда Ибрахима Раиси с победой на президентских выборах в стране.
В регионе
19 июня 2021 г. 13:48
Президент Ирана поздравил Раиси с победой на выборах

Президент Ирана Хасан Роухани поздравил председателя Верховного суда Ибрахима Раиси с победой на президентских выборах в стране.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в субботу пресс-служба правительства.

"Роухани поздравил Раиси с победой, посетив его офис", - говорится в сообщении. В нем также опубликованы совместные фото двух политиков.

Тринадцатые в истории современного Ирана выборы президента завершились в субботу в 02:00 по местному времени. Голосование началось в 07:00 в пятницу и должно было продолжаться до полуночи. Однако работа избирательных участков была продлена из-за того, что не все успели отдать свой голос в отведенное время.

Согласно предварительным результатам, Раиси победил, набрав 17,8 млн голосов. В выборах приняли участие 28,6 млн человек. За секретаря Совета по целесообразности принимаемых решений Мохсена Резаи, ближайшего соперника Раиси, свои голоса отдали около 3 млн 300 тыс. человек.

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Версия на английском языке Iranian president congratulates Raisi on election victory

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