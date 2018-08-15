Президент Ирана: Подписание Конвенции по Каспию предотвратило заговор США и НАТО

Баку. 15 августа. REPORT.AZ/ Подписанная Конвенция о правовом статусе Каспийского моря предотвратила планы США и НАТО по отправке своих вооруженных сил в регион.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил президент Ирана Хасан Рухани.

"Заговор США и НАТО был в том, чтобы на побережье Каспийского моря высадились их солдаты, здесь оказались американские корабли, вертолеты и военные базы, - приводит слова Рухани агентство Fars. - Однако конвенция запретила создание военных баз и присутствие иностранных судов на Каспии. Согласно договоренностям, каждое судно, находящееся в акватории этого моря, должно быть под флагом одного из пяти прикаспийских государств".

Президент Ирана подчеркнул, что с точки зрения безопасности региона конвенция имеет большое значение.

12 августа в Актау прошло заседание пятого Каспийского саммита, по итогам которого президенты Азербайджана, России, Казахстана, Ирана и Туркменистана скрепили подписями конвенцию, определяющую правовой статус Каспийского моря. Работа над ней шла с 1996 года.